16 Июня 2022
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Экономика В России
андрей белоусов министр экономического развития (2013) | Фото:

Белоусов назвал три сценария трансформации российской экономики

Названы три возможных сценария трансформации экономики России.

Как сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, наименее вероятный исход - мобилизационная экономика, что будет означать "страдания миллионов людей". "Мы готовы заплатить данную цену за то, чтобы куда-то прорваться?", — задался вопросом политик.

Вторым сценарием он считает путь реформ. Речь идёт об изменении правил жизни в разных областях. Это "половина правды", а другая включает еще "изменение равновесия, условий, соотношений между разными социальными группами и разными группами элит". Белоусов назвал это главным фактором, который "убивает реформы".

Наиболее вероятный путь российской экономики — это сценарий ситуационного реагирования, который, по словам вице-премьера, для РФ "очень привычный": какие-то проблемы нарастают, мы понимаем на горизонте двух-трех-пяти лет, что "что-то идет не так", и мы вот в этом "что-то не так" начинаем что-то менять", — заявил он, сообщает ТАСС.

Белоусов также полагает, что России удалось "более-менее интенсивно" провести реформы в первой половине 2000-х годов, в том числе благодаря сильному движению в элитах: "Они поняли, что страна находится действительно на самом краю, что уже начинается распад. Чеченская война, очень хорошо это показала, что вот еще полшага — и все. А дальше куда? И тогда возник консенсус".

Россия должна оставаться частью глобального мира, где развитие невозможно без международных партнерств. Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его словам, изоляция, в том числе технологическая, как и попытка делать все своими силами — это "путь в никуда".

Тем временем, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что замещение импорта на 100% — это "долго и неразумно".

Теги: экономика, Белоусов, реформы



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