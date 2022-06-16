16 Июня 2022
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СМИ: проект выпуска серверных процессоров Baikal-S может быть заморожен

Компания "Байкал Электроникс" может заморозить проект выпуска представленных в конце 2021 года серверных процессоров Baikal-S.

Это связано с проблемами с размещением заказов на производство в Тайване. Как говорят участники рынка, ряд крупных структур, включая "Сбер", рассчитывали на значительные партии серверов на Baikal-S, чтобы исполнить требования по импортозамещению.

В результате "Байкал Электроникс" может отказаться и от выпуска следующего поколения серверных процессоров Baikal-S2, на разработку которых получила 5,64 млрд руб. в качестве субсидии от Минпромторг. Как предполагалось, первые партии этих чипов будут готовы в 2025 году.

В компании заверили, что "команда продолжает работу по всем проектам, в том числе Baikal-S, Baikal-S2".

Теперь отечественным компаниям придется искать способы параллельного импорта серверов на зарубежных процессорах, поскольку альтернативы не будет, пишет "Коммерсант".

Напомним, собранные полностью из российских комплектующих компьютеры ранее вышли на розничный рынок. В продаже появились устройства с отечественными памятью, накопителями, материнскими платами.

Теги: Baikal-S, процессоры



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