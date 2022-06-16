16 Июня 2022
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Экономика В России
Андрей Белоусов (2020) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Белоусов: Годовая инфляция в России не превысит 15%

В России инфляция по итогам 2022 года не превысит 15%, заявил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов.

По его словам, такие показатели ожидаются в декабре. "Сейчас мы наблюдаем дефляцию, а скачок инфляции произошел в марте-апреле, он составил 20%, а по некоторым позициям - 30%, отсюда и такие годовые значения", — сообщил Белоусов.

Он отмечает, что дефляция говорит о низком спросе со стороны населения, а потому необходимо оперативно решать эту проблему сообщает ТАСС.

Напомним, в Росстате сообщают, что 20 млн человек живут за чертой бедности в России. И численность фактически нищих выросла на 100 тыс. человек в сравнении с прошлым годом.

Теги: Белоусов, инфляция



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