Белоусов: Годовая инфляция в России не превысит 15%

В России инфляция по итогам 2022 года не превысит 15%, заявил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов.

По его словам, такие показатели ожидаются в декабре. "Сейчас мы наблюдаем дефляцию, а скачок инфляции произошел в марте-апреле, он составил 20%, а по некоторым позициям - 30%, отсюда и такие годовые значения", — сообщил Белоусов.

Он отмечает, что дефляция говорит о низком спросе со стороны населения, а потому необходимо оперативно решать эту проблему сообщает ТАСС.

Напомним, в Росстате сообщают, что 20 млн человек живут за чертой бедности в России. И численность фактически нищих выросла на 100 тыс. человек в сравнении с прошлым годом.