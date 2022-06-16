16 Июня 2022
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самолет airbus-320 авиакомпания аэрофлот (2007) | Фото: Airbus

"Аэрофлот" увеличит число рейсов Москва - Владивосток до пяти в день

Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Владивостоком  с четырех до пяти рейсов в день.

Как сообщает перевозчик, это произойдёт с 25 июня. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных Boeing 777 в трехклассной компоновке.

Отмечается, что на данном направлении распространяется система "плоских" тарифов. Кроме того, дальневосточники, имеющие постоянную прописку в регионе, также могут приобрести билеты по сниженной стоимости в рамках государственной программы субсидирования.

Как сообщалось ранее, авиакомпания "Аэрофлот" заменила продукцию компании Coca-Cola на напитки PepsiCo.

Теги: Аэрофлот, Москва, Владивосток, Дальний Восток



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