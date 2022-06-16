16 Июня 2022
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Экономика В России
росинсулин шприц-ручка инсулин (2013) | Фото:

ФАС согласовала повышение цен на инсулин

Риски дефектуры, увеличение издержек производителей и усложнение логистики вынудило регуляторов впервые за несколько лет согласовать повышение предельных цен на ряд позиций инсулинов.

Максимальная стоимость препаратов в шприц-ручках вырастет на 5,5-28%. Как сообщили в ФАС, необходимость перерегистрации цен возникла в связи с ростом производственных расходов.

Цены пересматриваются впервые за несколько лет. У производителей за это время выросли издержки, а с конца февраля дополнительно увеличились расходы на логистику, доля которых в себестоимости утроилась.

После перерегистрации предельная цена на инсулин лизпро "Герофарма" в шприц-ручках достигнет почти 1,6 тыс. руб. за упаковку и превысит стоимость оригинала от Eli Lilly на 11%. В случае с двухфазным инсулином аспарт цена оригинала Novo Nordisk и аналога "Герофарма" сравняется. Ранее зарегистрированная цена российских лекарств была на 2% меньше стоимости оригинальных.

Производители, скорее всего, будут повышать цены постепенно, опасаясь снижения конкурентоспособности, полагают эксперты, сообщает "Коммерсант".

Теги: ФАС, инсулин



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