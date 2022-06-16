16 Июня 2022
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Экономика Челябинская область Уральский ФО
логистический центр (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

СМИ: ГТЛК и Челябинская область будут развивать логистический центр в регионе

16 июня на полях ПМЭФ 2022 "Государственная транспортная лизинговая компания"  и правительство Челябинской области подпишут соглашения по развитию транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Южноуральский" и особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) "Южноуральская".

В соглашении планируется создание ОЭЗ "Южноуральская" под управлением ООО "Сухой Порт Южноуральский" (структура ГТЛК). ТЛЦ должен играть роль опорного терминала для консолидации грузов с северо-запада и из центральной части КНР, затем их будут доставлять конечным грузополучателям в России. Также он сможет исполнять функцию распределительного центра для Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, Перми и Самары.

По словам источника, в ТЛЦ должны размещаться, например, ремонтно-механические цеха, сборочные производства и склады.

Как сообщил гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, ТЛЦ может стать "ключевым объектом" для нового транспортно-промышленного хаба. По его словам, одним из ключевых преимуществ ОЭЗ станет возможность бесперебойного грузооборота с Китаем через Казахстан без морского маршрута через Суэцкий канал. Маршрут также разгрузит Восточный полигон РЖД.

Согласно закону, резиденты ОЭЗ имеют налоговые, административные и таможенные льготы. Так, налог на прибыль в первые пять лет составляет 4%, в следующую пятилетку – 9%, с 11-го года – 15,5%, налог на имущество организаций обнуляется на 10 лет, транспортный – на 11 лет, земельный – на 5 лет, пишут "Ведомости".

Теги: ГТЛК, Челябинская область, логистический центр



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