Тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут до 6,5%

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля поднимутся на 3,2–6,5% в зависимости от региона.

Расценки увеличат в соответствии с распоряжением кабмина РФ от 30 октября 2021 года. Например, самая низкая допустимая планка повышения тарифов утверждена в Марий Эл (3,2%). Также довольно низкие показатели в Удмуртии (3,4%), республике Алтай (3,4%), Камчатском крае (3,8%).

Наиболее высокий уровень подорожания ЖКУ в Чеченской Республике (6,5%). В Татарстане и в Крыму показатель составит 6,2%, в Дагестане — 6%.

На 2023 год тарифы определят только осенью 2022 года. Не исключено, что, правительство будет смягчать последствия инфляции.

Как сообщил зампредседатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрия Гордеева, скорее всего, тарифы на коммунальные ресурсы на 2023 год повысят так же, как и в этом году, пишут "Известия".

На днях мэр Москвы Сергей Собянин своим постановлением выделил деньги на финансирование льгот по оплате услуг ЖКХ, сообщает официальный портал главы города.