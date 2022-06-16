16 Июня 2022
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Экономика В России
Закрытие магазина IKEA в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

СМИ: мебельные фабрики IKEA интересны АФК "Система"

Покупка мебельных фабрик шведской компании IKEA, которая объявила о продаже всех четырех производств в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, интересна АФК "Система".

Как заявил основной владелец инвестиционной компании Владимир Евтушенков, сделка могла бы дать синергию с лесопромышленным холдингом "Сегежа групп". Пока "Система" не ведет переговоров с IKEA, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, российский ритейлер мебели и товаров для дома Hoff готов рассмотреть возможность покупки фабрик IKEA в РФ и аренды торговых площадей шведской компании.

Теги: IKEA, мебель, фабрика



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Ранее 15.06.2022 16:14 Мск Российский бизнес IKEA может купить сеть Hoff


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