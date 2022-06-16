СМИ: мебельные фабрики IKEA интересны АФК "Система"

Покупка мебельных фабрик шведской компании IKEA, которая объявила о продаже всех четырех производств в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, интересна АФК "Система".

Как заявил основной владелец инвестиционной компании Владимир Евтушенков, сделка могла бы дать синергию с лесопромышленным холдингом "Сегежа групп". Пока "Система" не ведет переговоров с IKEA, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, российский ритейлер мебели и товаров для дома Hoff готов рассмотреть возможность покупки фабрик IKEA в РФ и аренды торговых площадей шведской компании.