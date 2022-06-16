Запад готов поставлять Киеву больше тяжелых вооружений

Представители более чем 40 стран обсудили в Брюсселе, как усилить военную поддержку Украины.

Как заявил генсек Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, члены НАТО полны решимости передать Киеву новые партии оружия, включая тяжелую технику и дальнобойные системы. На этом фоне Вашингтон объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $1 млрд.

В МИД и Совбезе РФ дали понять, что подобные действия западных стран считают деструктивными: они "лишь искусственно затягивают конфликт, а также приводят к дополнительным человеческим жертвам", сообщает "Коммерсант".

Как сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где нужно Москвею Он также высказался о возможной встрече президентов России и Украины.