16 Июня 2022
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Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

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обстрел, подъезд, Северодонецк, жилой дом (2014) | Фото: Ютуб

В Минобороны РФ обвинили Киев в циничном срыве эвакуации мирных жителей с завода "Азот"

Киевские власти цинично сорвали эвакуацию гражданских лиц с завода "Азот" в Северодонецке по гуманитарному коридору в город Сватово. Такое заявление сделал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что препятствий для выхода мирных жителей с завода "Азот" нет, и единственная причина, которая мешает людям покинуть предприятие - решение киевских властей и националистов удерживать мирных граждан в качестве живого щита. Мизинцев заявил, что Киев лицемерно не отдал боевикам приказ прекратить наступление и фактически назначил их "мучениками", как это было на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

"Киевский режим вновь показал свое истинное лицо и полное безразличие к жизням ни в чем неповинных женщин, детей и пожилых людей, находящихся в плену у обезумевших террористов на комбинате "Азот", - подчеркнул Мизинцев во время брифинга.

Вооруженные силы России и формирования ЛНР 15 июня с 08.00 до 20.00 открыли гуманитарный коридор в город Сватово, ЛНР, для эвакуации гражданских лиц с химкомбината "Азот" в Северодонецке. Всем мирным жителям гарантировали безопасную эвакуацию. Однако украинская сторона допустила многочисленные нарушения режима прекращения огня во время гуманитарной операции. Паузой националисты воспользовались для перегруппировки на более выгодные позиции и восстановления боеспособности.

С 08.00 из промзоны комбината велся беспорядочный огонь по жилым кварталам Северодонецка с помощью 120-миллиметровых минометов, а с 09.40 - из танковых пушек.

Теги: комбинат азот, северодонецк, военные, Кадыров, гуманитарный коридор



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