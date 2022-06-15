16 Июня 2022
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Яровая: "Северные надбавки и коэффициенты должны выплачиваться с первого дня работы в Арктике"

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила, что выплата северных надбавок и коэффициентов должна вестись с первого дня работы в Арктике, сообщает ТАСС.

Сейчас размер надбавок зависит от того, сколько лет сотрудник проработал на севере.

"Мое предложение заключается в том, чтобы северные надбавки и коэффициент выплачивались не через накопленный стаж, а с первого дня. Пусть это будет дополнительным стимулом не только для чиновников, а для всех молодых специалистов", - сказала Яровая.

Яровая также считает, что зарплата в Арктике и на Дальнем Востоке должна быть у аналогичных специалистов выше, чем в других регионах.

Теги: северные надбавки, коэффициенты, Яровая, ПМЭФ



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