15 Июня 2022
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ДНР, Донецк (2019) | Фото:

Глава ДНР заявил, что республика может войти в состав РФ в качестве отдельного субъекта

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в интервью, что ДНР может в состав России в качестве отдельного субъекта, сообщает RT. Интервью было дано во время поездки Пушилина на Петербургский международный экономический форум.

На вопрос, войдет ли ДНР в состав России или будет оставаться народной республикой Пушилин поинтересовался - как одно противоречит другому, при этом ответил утвердительно на вопрос о вхождении ДНР в состав России в качестве отдельного субъекта.

Кроме того, Пушилин заявил, что "Донецкая область" "плохо звучит" поскольку "отзывает к украинскому прошлому",

"У нас это вызывает плохие ассоциации", — сказал он.

Ранее Пушилин выразил уверенность, что специальная военная операция завершится "полнейшей победой" союзнических сил.

Теги: ДНР, Донецкая область, вхождение в состав РФ, Пушилин



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