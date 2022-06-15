Киев сорвал выход мирных граждан с завода "Азот" в Северодонецке

Украинская сторона сорвала эвакуацию женщин, детей, стариков, находящихся в подвалах завода "Азот" Северодонецка. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, вчера российское командование получило от официального Киева просьбу об организации гуманитарного коридора для вывода мирных граждан в сторону Лисичанска, на территорию, подконтрольную Украине. При этом, мосты через реку Северский Донец были подорваны самими украинцами для невозможности отступления своих подразделений. Потому вариант открытия прямого коридора в сторону Лисичанска оказался невозможен. Кадыров предположил, что засевшие в промзоне националисты даже не знали об отсутствии путей отступления, о том, что их командование осознанно отрезало их от любого рода поддержки.

"Чтобы все-таки дать возможность покинуть зону боевых действий мирным гражданам, чеченским подразделениям спецназа "Ахмат" поручили организовать "зеленый коридор" для прохода и объявить режим тишины сегодня с 8.00 до 22.00. Но вместо того чтобы выпустить из промзоны удерживаемых в качестве живого щита мирных граждан, украинская сторона нарушила режим тишины и начала обстреливать подразделения, задействованные в организации "зеленого коридора" из различных видов артиллерийского вооружения. Настоящая подлость! Кстати говоря, обстрел до сих пор продолжается. Благодаря своевременному реагированию и перегруппировке подразделений обошлось без жертв среди личного состава. Естественно, никого из подвалов так и не выпустили", - прокомментировал глава Чеченской республики.

На действия националистов с "Азота" Кадыров отреагировал весьма эмоционально. В своем комментарии он назвал их "фашистскими тварями" и сравнил их с немецкими оккупантами.

"Стоит их взять в плен, как они заявляют, что все нацистские наколки на теле - это ошибки молодости, а оружия они в глаза не видели и очень хотят позвонить маме или жене. Но дать им волю - они накроют артиллерией "зеленый коридор", предназначенный для мирных жителей. У меня нет слов для того, чтобы описать происшедшее. Украинских фашистов можно и нужно сравнивать с немецкими, но даже тут порой задумываешься: а не хуже ли современные? Неужели у них нет ничего святого, каких-либо ценностей, достоинства, самоуважения, чести? Это риторический вопрос. Мы знаем, что нет. Такова суть низкодушной бандеровской идеологии - подлость, бесчеловечность, фашизм", - высказался глава Чечни.

Напомним, Минобороны РФ объявило об открытии 15 июня гуманитарного коридора для выхода гражданских лиц с территории комбината. Сообщается, что об открытии возможности эвакуации попросила украинская сторона. Из-за подрыва моста эвакуироваться мирным жителям было предложено в сторону ДНР. Сообщалось, что в бомбоубежищах могут находиться около 500 мирных жителей и около 2,5 тыс. украинских военных, из них до 600 человек – иностранные наемники.

Отметим, что ситуация на заводе "Азот" в Северодонецке фактически повторяет произошедшее ранее на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Заблокированные на заводе украинские националисты также длительное время удерживали на территории завода мирных жителей в качестве живого щита и неоднократно срывали выход гражданского населения с территории предприятия.