15 Июня 2022
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газопровод, газификация, газ, трубопровод (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

"Газпром" останавливает еще одну турбину на прокачке газа по "Северному потоку"

"Газпром" сообщил об остановке еще одной газовой турбины на компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти. Она обслуживает газопровод "Северный поток", поставляющий газ в Европу.

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", - говорится в заявлении компании.

Суточная производительность станции составит с 16 июня всего 67 млн кубометров в сутки (при плановой мощности 167 млн кубометров).

Вывод из строя двигателей уже привел к потерям в пропускной способности газопровода, снижению поставок европейским партнерам и, как следствие, - к росту цен на газ в Европе.

В Siemens Energy подтвердили проблемы с сервисным обслуживанием. По данным компании, двигатели находятся в Канаде, транспортировка откуда затруднена из-за введения антироссийских санкций.

Теги: газпром, турбина, северный поток, siemens



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