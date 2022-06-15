"Газпром" останавливает еще одну турбину на прокачке газа по "Северному потоку"

"Газпром" сообщил об остановке еще одной газовой турбины на компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти. Она обслуживает газопровод "Северный поток", поставляющий газ в Европу.

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", - говорится в заявлении компании.

Суточная производительность станции составит с 16 июня всего 67 млн кубометров в сутки (при плановой мощности 167 млн кубометров).

Вывод из строя двигателей уже привел к потерям в пропускной способности газопровода, снижению поставок европейским партнерам и, как следствие, - к росту цен на газ в Европе.

В Siemens Energy подтвердили проблемы с сервисным обслуживанием. По данным компании, двигатели находятся в Канаде, транспортировка откуда затруднена из-за введения антироссийских санкций.