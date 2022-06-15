Российский бизнес IKEA может купить сеть Hoff

Российский ритейлер мебели и товаров для дома Hoff готов рассмотреть возможность покупки фабрик IKEA в РФ и аренды торговых площадей шведской компании, передает РИА Новости со ссылкой на гендиректора сети Максима Гришакова. Ранее стало известно, что IKEA приняла окончательное решение об уходе из России.

Между тем, закрытие четырех мебельных фабрик IKEA в России может серьезно отразиться на локальных рынках занятости. Так, глава Тихвина (Ленобласть) Александр Лазаревич сообщил, что на местной фабрике IKEA работает больше тысячи человек, и их увольнение станет огромной проблемой для города.

"На фабрике IKEA 1057 списочный состав, списаны, отчислены сегодня. Они пока зарплату получают. Для нас это огромная проблема. Они были обособлены, но тем не менее, для нас как территории главное – это НДФЛ и рабочие места. Люди были обеспечены работой, плюс к этому порядка тысячи человек работали подрядчиками, которые обслуживали предприятие, которые работали вне предприятия. Они тоже пострадают. Конечно, это очень неприятный момент для нас. И чем скорее произойдет эта продажа, сохранится профиль предприятия, мы только за это", - цитирует мэра Газета.Ру.