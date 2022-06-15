15 Июня 2022
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Экономика В России Санкт-Петербург
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В России могут легализовать параллельный импорт для самозанятых

Зампред правления "Сбербанка" Анатолий Попов предложил распространить особый налоговый режим для самозанятых на лиц, занимающихся параллельным импортом. Он уверен, что в расширении также нуждается список стран, резиденты которых могут получить статус самозанятых в России.

"Наше предложение – новые виды деятельности. Уже упомянуты нежилые помещения, мы полностью поддерживаем. Второе – продажа товаров и параллельный импорт", - сказал Попов во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), его слова приводит "Ъ".

Нужно расширить количество стран, граждане которых могут стать самозанятыми.

"Сейчас это только граждане ЕАЭС – Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии. Но мы прекрасно понимаем, что далеко не только эти граждане работают, в том числе курьерами. Это точно нужно", - добавил представитель Сбербанка.

Он объяснил возможность присвоения статуса самозанятых лицам, занимающимся параллельным импортом, отсутствием необходимости профессиональных навыков для проведения подобных торговых операций.

"Все помнят, как память оперативную для компьютеров возили в чемоданах из Сингапура", - сказал Попов.

Теги: Сбербанк, параллельный импорт, самозанятые



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