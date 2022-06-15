15 Июня 2022
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Шампанское (2020) | Фото: Накануне.RU

Буфеты ПМЭФ предлагают вино по 275 тысяч рублей и комплексный обед за 4,5 тысячи

В соцсетях и Telegram-каналах снова обсуждают меню из ставших уже легендарными кафетериев Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В 2021 году легендарным стал чай за тысячу с гаком рублей.

В этом году в буфете подают иностранные вина по цене недорогой подержанной легковушки. Например, Château Mouton Rothschild Premier Cru Classe Pauillac можно купить за 275 тыс. руб. Впрочем, есть и более бюджетные варианты – за 100, 30 и даже 6,3 тыс. руб.

Также предлагаются комплексные обеды из русской, паназиатской или средиземноморской кухни – все по 4,5 тыс. руб.

Стоит отметить, что в этом году на форуме не отметятся ни крупные бизнесмены, ни представительные иностранные делегации, а главными участниками, похоже, станут чиновники.

Теги: пмэф, буфет, цены, кафетерий



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