15 Июня 2022
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Происшествия Свердловская область
Фемида (2022) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге убийцу судьи приговорили к пожизненному сроку

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу об убийстве судьи, совершенном в далеком 1994 году.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался уроженец Башкортостана 1965 года рождения. Как показало расследование, поздно вечером 31 августа 1994 года около железнодорожной станции "Верх-Исетский завод" он увидел незнакомую женщину. Достав нож, злоумышленник напал на прохожую, отвел ее поодаль и потребовал отдать деньги и ценное имущество.

Однако женщина оказала сопротивление, применила газовый баллончик, позвала на помощь и попыталась убежать. Испугавшись, что она может его опознать и сообщить о преступлении в правоохранительные органы, мужчина ударил жертву ножом и скрылся. От полученного ранения пострадавшая скончалась в больнице на следующий день. Как уточнили в прокуратуре, убитая женщина работала судьей районного суда.

Сегодня, 15 июня 2022 года, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга, с учетом наказания по приговору Верховного суда Башкортостана, назначил нападавшему пожизненное лишение свободы. Остаток своих дней он проведет в колонии особого режима.

Теги: судья, убийство, приговор, пожизненное, Екатеринбург



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