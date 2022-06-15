Киркоров-инвестор стал звездой ПМЭФ с девелопмент-проектом в Ленобласти

Поп-певец Филипп Киркоров стал звездой первого дня Петербургского международного экономического форума.

На форуме артист появился не в качестве инфлюенсера, а как инвестор. Он сообщил, что собирается реализовать собственный инвестпроект а Ленинградской области.

Киркоров рассказал журналистам, что планирует строительство торгово-развлекательного комплекса в районе Уткиной заводи (пригород Петербурга). Комплекс будет называться "Звезда" и, предположительно, откроется через год с небольшим.

Киркоров сообщил, что планирует и другие девелоперские проекты и рассматривает для них не только Ленобласть.