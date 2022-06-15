В Челябинской области в 2022 году откроют 11 новых библиотек

В Челябинской области за три годы за счет средств федерального и областного бюджетов было открыто 20 современных библиотек. В этом году появится еще 11. По мнению губернатора Алексея Текслера, библиотеки – это важные центры культурной жизни. Поэтому в регионе уделяется большое внимание их модернизации, передает корреспондент Накануне.RU.

"В нашу цифровую эпоху библиотеки по-прежнему остаются важными центрами культурной жизни в городах и селах. Это особое пространство, где можно не только читать книги, но и обсуждать их, встречаться с единомышленниками, устраивать дискуссии. Сотрудники библиотек не жалеют усилий, чтобы разнообразить досуг читателей – организуют тематические выставки, публичные лекции, мастер-классы, работают со школами и детскими садами", - отмечал глава региона.

С 2019 года в рамках национального проекта "Культура" по всей России проходит масштабная модернизация библиотек. Челябинская область с первого года активно включилась в этот процесс. В первый год регион подал сразу 17 заявок, одна из них была одобрена и получила федеральное финансирование. Однако активность области позволила уже через полгода привлечь дополнительные средства.

"Каждый год количество заявок мы увеличивали, и каждый год мы получали все больше средств из федерального бюджета. Алексей Текслер нас поддерживает. Только этом году мы из средств областного бюджета ремонтируем пять библиотек и доводим их до современного состояния", - рассказала первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

По словам руководителя проектного офиса, директора Челябинской областной универсальной научной библиотеки Натальи Диской, новые библиотеки соответствуют всем требованиям современного пользования. "Это библиотека с массой новых возможностей для читателей. Пространство открыто, доступно, комфортно, оно трансформируется, установлена удобная современна мебель. Библиотеки стали очень технологичными. Они получили современное оборудование – компьютеры, принтеры, мультимедийное и интерактивное оборудование. Оно позволяет нашим коллегам проводить мероприятия в тех форматах, которые раньше им было сложно использовать. Конечно, в такую библиотеку обязательно придут жители самых разных возрастов", - считает она.

В этом году в Челябинской области появится 11 новых модельных библиотек. Первую открывают уже завтра в селе Подовинное Октябрьского района. На ее модернизацию было выделено 5 млн рублей. Для учреждения было закуплено 3,5 тыс. новых книжных изданий, а также современное мультимедийное и интерактивное оборудование.

"Ключевой идеей модельной библиотеки стало рациональное использование каждого квадратного метра и зонирование пространства. Несмотря на то, что у нас библиотека состоит всего из одного помещения и с площадью 127 кв.м., мы выдержали требования по зонированию современного библиотечного пространства, основываясь на идеи превращения библиотеки в семейную библиотеку. У нас шесть функциональных зон плавно переходящие в друг друга – детская зона, информационная, компьютерная, абонемент и зона для чтения, зона отдыха и событийная площадка", - рассказала директор МКУ "Централизованная библиотечная система" Октябрьского района Наталья Истомина.

Библиотека — это не только место, но и люди, которые туда приходят и там работают. Южноуральские библиотекари прошли обучение по работе в новых условиях.

"Сегодня библиотекарь знает основы психологии, основы маркетинга, он обладает коммуникативными навыками, может выстроить свою речь и построить свою деятельность таким образом, чтобы любой человек, придя в современную библиотеку, не ушел оттуда без книги или не почитал ее в читальном зале", - отметила Ирина Анфалова-Шишкина.

Однако остается проблема с кадрами, она общая для сферы культуры. В настоящий момент в регионе ведется работа по привлечению кадров. По инициативе Алексея Текслера запущена программа "Земский работник культуры". В этом году единовременную выплату в размере 1 млн рублей смогут получить преподаватели по видам искусств или концертмейстеры, которые трудоустроятся в 2022 году в муниципальные детские школы искусств (в территориях с числом жителей до 50 тысяч человек). В следующем году действие программы планируют расширить.