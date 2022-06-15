Цыбульский попросил государство поддержать судоремонтные предприятия

Государство должно поддержать судоремонтные предприятия, чтобы флот в ближайшие год-полтора не встал на прикол. Об этом заявил в своём выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Архангельской области Александр Цыбульский.

"Нам нужно создать такой сервис, который будет оказывать высококачественную услугу. В отложенной перспективе год-полтора наши суда будут становиться на прикол. Единственный механизм господдержки - инвестиции в судоремонтные доки", - цитирует Цыбульского ТАСС.

В качестве меры поддержки для частного бизнеса, заинтересованного в развитии доковых мощностей, он предложил принять на федеральном уровне программу льготного лизинга на срок от 15 лет под строительство новых и приобретение уже готовых доков с ограничением по их возрасту. Он отметил, что многие суда, которые обеспечивают северный завоз и доставку грузов на большие стройки, в том числе в Арктике, обслуживались в европейских портах. Сейчас эти порты не принимают российские суда на ремонт. Для ведущих северодвинских судостроительно-судоремонтных заводов Севмаш и "Звездочка" гособоронзаказ сформирован на пять лет вперед – до 2027 г. Вместе с тем, целый ряд предприятий в регионе (среди них – завод "Красная Кузница", База технического обслуживания Архангельского тралового флота) занимаются ремонтом гражданских судов. В сфере судоремонта в области занято более 11 тыс. человек, которые ежегодно ремонтируют порядка ста судов. Если год назад запись на ремонт была три-четыре месяца, то в начале года с учётом возросших объёмов – семь-восемь месяцев.

"На сегодня предприятия принимают заказы на май – июнь 2024 г. Это плановый ремонт, а не срочный. Нам крайне важна программа по модернизации инфраструктуры судоремонта", - добавил губернатор.