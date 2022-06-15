15 Июня 2022
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Политика В России За рубежом Украина
убор зерновых, сельское хозяйство, зерно, уборочная (2021) | Фото: vk.com/gov.tuva

Турция, Россия и Украина создали линию связи по вопросу зернового кризиса на уровне министерств обороны

Турция инициировала создание линии связи на уровне оборонных ведомств с Украиной и Россией по вопросу выхода из зернового кризиса.

В турецком оборонном ведомстве отметили, что сухогрузы с зерном не могут покинуть украинские порты, что может привести к продовольственному кризису в ряде стран. Ситуация осложняется наличием морских мин в Черном море и столкновениями в районе черноморских портов, передает агентство "Анадолу".

На прошлой неделе глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел телефонные разговоры с российским и украинским коллегами. Хулуси Акар заявил Сергею Шойгу и Алексею Резникову о необходимости скорейшего прекращения огня.

По инициативе Акара была создана линия связи, в состав которой вошли по представителю оборонных ведомств трех стран в звании генералов. Представители Украины и РФ по этому каналу могут выходить напрямую на связь с Турцией с целью урегулирования кризиса.

Теги: турция, зерновой кризис, украина



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