Рашкин снят с поста главы московской ячейки КПРФ

Экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин снят с поста первого секретаря московской ячейки КПРФ. Столичный горком теперь возглавит Николай Зубрилин, сейчас он возглавляет фракцию КПРФ в Мосгордуме, передает РИА Новости.

Ранее анонсировалось, что "снятие" Рашкина может произойти сегодня на заседании президиума ЦК КПРФ. Появлялась информация, что Рашкин и сам может подать в отставку – пока неизвестно, какой именно сценарий воплотился в жизнь.

Карьера известного столичного коммуниста пошла под откос осенью прошлого года, когда Рашкин только-только избрался в Госдуму. Депутата задержали в Саратовской области во время охоты. Позже суд пришел к выводу, что парламентарий охотился незаконно и так же незаконно убил лося. Коммуниста приговорили к условному сроку. Госдума лишила его депутатских полномочий.