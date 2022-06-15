15 Июня 2022
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Политика Москва
Глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин (2021) | Фото: Telegram-канал Красная москва

Рашкин снят с поста главы московской ячейки КПРФ

Экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин снят с поста первого секретаря московской ячейки КПРФ. Столичный горком теперь возглавит Николай Зубрилин, сейчас он возглавляет фракцию КПРФ в Мосгордуме, передает РИА Новости.

Ранее анонсировалось, что "снятие" Рашкина может произойти сегодня на заседании президиума ЦК КПРФ. Появлялась информация, что Рашкин и сам может подать в отставку – пока неизвестно, какой именно сценарий воплотился в жизнь.

Карьера известного столичного коммуниста пошла под откос осенью прошлого года, когда Рашкин только-только избрался в Госдуму. Депутата задержали в Саратовской области во время охоты. Позже суд пришел к выводу, что парламентарий охотился незаконно и так же незаконно убил лося. Коммуниста приговорили к условному сроку. Госдума лишила его депутатских полномочий.

Теги: валерий рашкин, кпрф, москва



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