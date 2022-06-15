15 Июня 2022
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Экономика В России
Коллаж, Анатолий Чубайс, деньги, Роснано (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин заявил о необходимости "дальнейших шагов" по оздоровлению "Роснано"

Президент России Владимир Путин назвал "дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации в "Роснано" одной из ключевой задач, которая стоит перед этой госкорпорацией. Глава государства провел встречу с председателем правления УК "Роснано" Сергеем Куликовым.

Куликов сменил два года назад на посту главы "Роснано" Анатолия Чубайса. После этого стало выясняться, что у госкорпорации большие долги и крайне низкая результативность (по сравнению с вложенными средствами). Чубайс теперь в эмиграции, а "Роснано" до сих пор приходится непросто.

 "Мне кажется, – если говорить про дальнейшую реинкарнацию, – "Роснано", если Вы помните, проходила путь от госкорпорации до акционерного общества, то есть, наверное, настало время подумать о частно-государственном партнёрстве. То есть во вновь создаваемых фондах мы можем в принципе уже увеличивать долю частного инвестора. У нас в стратегии есть такая амбиция, что мы будем привлекать в первой половине её реализации в пропорции 1 к 4, то есть на один рубль государственный или квазигосударственный четыре внешних, и к концу срока реализации – 1 к 8", - заявил Куликов о дальнейших планах.

Он добавил, что "команду ["Роснано"] перезагрузили, уважительно к основателям".

Теги: роснано, владимир путин, анатолий чубайс



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