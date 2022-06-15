В Нижневартовске эвакуировали суды

В Нижневартовске эвакуировали мировой суд. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает местный telegram-канал "Мегаполис", передает корреспондент Накануне.RU.

Позже в соцсетях появились сведения о том, что эвакуирован был и городской суд. По неофициальной информации причиной стали анонимные сообщения об угрозе взрыва, отправленные по электронной почте. На месте работают спецслужбы.

Также эвакуирован был нижневартовский МФК Green Park. Конкретная причина закрытия центра не называется. Охранники ссылаются на некие "технические причины".

Получить оперативный комментарий в УФСБ по Тюменской области не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.