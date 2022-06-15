15 Июня 2022
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Политика В России
Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров: "Я прочитал, что наш президент впал в кому. Хочу вас огорчить"

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале некий слух о том, что президент России, якобы, находится при смерти. Глава региона не сообщил, где именно почерпнул такую информацию, но решил ее опровергнуть.

"Я прочитал такую нелепую чушь, ерунду, что наш президент впал в кому, сейчас ищут замену... Хочу вас огорчить: я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый, командный голос. И он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству", - говорится в опубликованном аудиосообщении.  

Теги: рамзан кадыров, владимир путин, кома, слухи



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