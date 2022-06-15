Кадыров: "Я прочитал, что наш президент впал в кому. Хочу вас огорчить"

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале некий слух о том, что президент России, якобы, находится при смерти. Глава региона не сообщил, где именно почерпнул такую информацию, но решил ее опровергнуть.

"Я прочитал такую нелепую чушь, ерунду, что наш президент впал в кому, сейчас ищут замену... Хочу вас огорчить: я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый, командный голос. И он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству", - говорится в опубликованном аудиосообщении.