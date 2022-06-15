15 Июня 2022
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Происшествия Центральный ФО В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Песков заявил, что в Кремле не опасаются за Навального

Перевод оппозиционера Алексея Навального в колонию строгого режима не входит в прерогативу руководства России. На вопрос о том, разделяют ли в администрации президента опасения за безопасность политика, в Кремле ответил отрицательно.

"Нет, отслеживание местоположения осужденных, этапирования их по разным учреждениям пенитенциарной системы не входит в прерогативу Кремля",- сказал во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит "Ъ".

Напомним, Навального перевели из одной исправительной колонии во Владимирской области в другую. До сих пор он находился в ИК-2 в Покрове (считается колонией общего режима). Теперь он пребывает в ИК-6 в посёлке Мелехово – это колония строгого режима.

Теги: Алексей Навальный, колония, ИК-6



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