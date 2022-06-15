Без зарубежных сборов: ФК "Урал" будет готовиться к сезону в Екатеринбурге

Футболисты "Урала" вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, сегодня часть главной команды прошла углубленное медицинское обследование в одной из клиник города. Завтра оно продолжится, а вечером в пятницу у игроков состоится первая тренировка.

Как уточнили в уральском клубе, готовиться подопечные Игоря Шалимова будут в Екатеринбурге. Зарубежных сборов, как в прошлые годы, не планируется.

Напомним, на минувшей неделе бюро исполкома РФС утвердило структуру календаря нового чемпионата РПЛ. Матчи стартового тура запланированы на 17 июля. Первая часть сезона завершится 13 ноября в связи с проведением финальной части чемпионата мира-2022 в Катаре.

Возобновится чемпионат России 4-5 марта, а заключительный 30-й тур планируется на 3 июня. Календарь на предстоящий сезон будет опубликован позднее.