Укрепляющийся рубль является вызовом для российской экономики - Решетников

Укрепляющийся рубль является вызовом для российской экономики, заявил глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников. Он полагает, что смягчение денежно-кредитной политики Центробанком может повлиять на эту ситуацию и одобрил планомерное снижение регулятором ключевой ставки.

Министр также прокомментировал инфляцию, которая, по его словам, будут ощутимо ниже прогнозов Минэка, которые ведомство давало раньше. Также Решетников считает обоснованными надежды на меньшие масштабы рецессии, чем прогнозировалось.