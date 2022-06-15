Макрон: Россия — часть Европы, и с ней необходимо считаться

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что с Россией необходимо считаться, поскольку та является частью Европы, нравится это кому-то или нет.

"География упряма. Россия остается частью [Европы]. Это сильная держава", - заявил Макрон журналистам.

Он добавил, что с первого дня спецоперации РФ на Украине осуждал действия руководства России.

По мнению Макрона, в текущем противостоянии Украина будет победителем – не без помощи Европы, и в какой-то момент Киеву придется договариваться с Москвой. "Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять <...>, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией", — сказал французский лидер.