Владимир Якушев: Петербургский форум – ориентир для регионов

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, который стартовал 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

«Петербургский форум – главное экономическое и политическое событие, ориентир для регионов. Экономическая ситуация, в которой мы находимся, — это совершенно новые вызовы. Сегодня высказывается много идей по поводу трансформации нашей экономики, о том, что должны произойти серьёзные изменения в приоритетах. Как раз об этом и пойдёт речь на форуме. Думаю, что обсуждения на всех сессиях будут оживлёнными. И, конечно, важно, какие заявления сделает Президент России на пленарном заседании», – поделился ожиданиями от ПМЭФ-2022 Владимир Якушев. Он добавил, что регионы, как и в прошлые годы, с нетерпением ждут итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России.

ПМЭФ-2022 юбилейный, проходит в 25 раз. Главная тема этого года - «Новый мир – новые возможности». Основная деловая программа разделена на четыре тематических направления, которые посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, развития человеческого потенциала.

В деловых мероприятиях участвуют делегации из всех регионов России и 40 иностранных государств. Страна-гость форума – Египет.

Владимир Якушев выступит на двух сессиях: «Фундамент устойчивого развития: строительство и ЖКХ как основа экономического роста» 16 июня и «Инфраструктурные облигации как эффективный механизм развития регионов» 17 июня. Кроме этого, он примет участие в подписании соглашения о сотрудничестве с Президентской библиотекой 16 июня и пообщается со СМИ.