Экс-гендиректор "Крымской железной дороги" арестован по обвинению в превышении полномочий

Бывшему генеральному директору "Крымской железной дороги" (ФГУП "КЖД") грозит срок за превышение полномочий. Он арестован, сообщает Главное следственное управление СКР по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, в декабре 2020 – июне 2021 гг. обвиняемый без проектно-сметной документации указал выполнить строительно-монтажные работе на грузовой и погрузочно-выгрузочной платформах за счёт собственных средств "КЖД" и его структурных подразделений. Он, полагает следствие, не обеспечил строгое соблюдение законности во время выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

В итоге 40 млн руб. потрачено на реконструкцию платформ, которые находятся в ограничено-работоспособном техническом состоянии и не соответствуют требованиям проектной и рабочей документации. Обвиняемый арестован.