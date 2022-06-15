15 Июня 2022
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Происшествия Крым
железная дорога, рельсы (2021) | Фото: Накануне.RU

Экс-гендиректор "Крымской железной дороги" арестован по обвинению в превышении полномочий

Бывшему генеральному директору "Крымской железной дороги" (ФГУП "КЖД") грозит срок за превышение полномочий. Он арестован, сообщает Главное следственное управление СКР по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, в декабре 2020 – июне 2021 гг. обвиняемый без проектно-сметной документации указал выполнить строительно-монтажные работе на грузовой и погрузочно-выгрузочной платформах за счёт собственных средств "КЖД" и его структурных подразделений. Он, полагает следствие, не обеспечил строгое соблюдение законности во время выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

В итоге 40 млн руб. потрачено на реконструкцию платформ, которые находятся в ограничено-работоспособном техническом состоянии и не соответствуют требованиям проектной и рабочей документации. Обвиняемый арестован.

Теги: ФГУП КЖД, Крымская железная дорога, превышение полномочий, арест



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