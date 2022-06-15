15 Июня 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
дождь, непогода, потоп, ливень (2013) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале ждут грозы и ветер: в МЧС рекомендуют не ходить на улицу

На Среднем Урале вновь объявлено штормовое предупреждение. Погода в регионе резко ухудшится.
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По данным синоптиков, завтра, 16 июня, местами в Свердловской области ожидаются дожди, грозы и усиление ветра до 17 метров в секунду. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, жителям советуют соблюдать меры безопасности в период непогоды. В частности, рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте.

При сильных порывах ветра возможно ухудшение пожароопасной обстановки, а также обрыв линий электропередач и повреждения кровельных конструкций зданий.

"Если вы находитесь в туристическом походе, рекомендуется быстро поставить палатки и, переодевшись в сухую одежду, находиться в них. Металлические предметы (посуду, топоры и т.д.) надо отнести на несколько метров от лагеря", - советуют в ведомстве.

О происшествиях в результате стихии и необходимости оказания помощи нужно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101, или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Теги: грозы, ветер, улица, МЧС



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