15 Июня 2022
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Канамат Боташев (2022) | Фото: karachaevsk.info

Клинцевич одобрил инициативу назвать площадь Карачаевска в честь героя РФ Боташева

Погибший в ходе российской спецоперации в Донбассе летчик Канамат Боташев является примером героизма для каждого человека, уверен экс-сенатор, лидер общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

В родном городе погибшего героя — Карачаевске — планируют назвать главную площадь города в его честь. Клинцевич поддержал эту инициативу и рассказал о своем знакомстве с Боташевым.

«Во-первых, вы сами понимаете, что Боташев был генералом. Я его очень хорошо знаю, потому что он был заместителем моего близкого друга, руководителя ДОСААФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Будучи великолепным летчиком, профессионалом, генералом, уже в 63 года он принял решение все-таки выполнить интернациональный долг. Он в Афганистане не был и очень сильно переживал, что не проявил никак себя, что не оставил след для своих внуков», — рассказал собеседник издания «Народные новости».

Ценой своей жизни Боташев спас десятки сослуживцев, которые оказались в окружении украинских националистов. Он нанес удар по группе боевиков и дал возможность российским военнослужащим выйти из оцепления противника. Поскольку летчик находился на небольшой высоте, он не успел катапультироваться после попадания в самолет украинской зенитной ракеты.

Это настоящий герой, великий мастер, пример не только для молодежи — для любого человека, заключил Клинцевич.

Указом президента России генерал-майор Боташев был посмертно удостоен звания Героя России. На его похороны прибыл глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Среди похоронных венков на могиле героя журналисты заметили цветы от «ЧВК Вагнера».

Теги: клинцевич, чвк вагнера, карачаевск, герой рф, Канамат Боташев



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