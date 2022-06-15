Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где нужно Москве – МИД РФ

Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где нужно Москве, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Будем стоять на своих позициях намертво", - сказал чиновник в эфире телеканала "Россия 1".

Он также высказался о возможной встрече президентов России и Украины: "Россия готова к переговорам, но если Владимир Зеленский не хочет — это его выбор".

Еще одной темой стала угроза применения ядерного оружия в конфликте на Украине. "Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны, обвинения Запада в обратном беспочвенны. Москва надеется, что Западу хватит ума не применять ядерное оружие на Украине", - заявил Рябков.