15 Июня 2022
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Политика В России Украина
рябков сергей алексеевич заместитель министра иностранных дел рф (2015) | Фото: Накануне.RU

Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где нужно Москве – МИД РФ

Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где нужно Москве, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Будем стоять на своих позициях намертво", - сказал чиновник в эфире телеканала "Россия 1".

Он также высказался о возможной встрече президентов России и Украины: "Россия готова к переговорам, но если Владимир Зеленский не хочет — это его выбор".

Еще одной темой стала угроза применения ядерного оружия в конфликте на Украине. "Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны, обвинения Запада в обратном беспочвенны. Москва надеется, что Западу хватит ума не применять ядерное оружие на Украине", - заявил Рябков.

Теги: сергей рябков, спецоперация, мид рф, украина, владимир зеленский



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