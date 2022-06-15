15 Июня 2022
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Экономика В России
Рынок в Севастополе (2020) | Фото: Накануне.RU

Задача России – не свалиться в базар-вокзал а-ля 90-е, - замминистра торговли РФ

Хотя Россия остается членом Всемирной торговой организации (ВТО), осенью этого года может начаться ввод протекционистских мер в отношении ряда товарных групп. При этом в Минпромторге не хотят и тотальной изоляции.

К осени Россия начнет "разворот от "открытия" (под "открытием" подразумевается параллельный импорт и нулевые пошлины) к введению заградительных пошлин в отношении недружественных стран". Речь идет о позициях, по которым внутри страны планируется "новая индустриализация", заявил РИА Новости первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

"Пройти по этой грани и не свалиться в такой базар-вокзал а-ля 90-е - это наша задача", - заявил замминистра.

Сейчас буквально каждый пункт товарной номенклатуры власти оценивают с точки зрения возможности имортозамещения, есть ли необходимость для протекционизма или, наоборот, для политики "открытия".

При этом тотальная изоляция - это безумно дорого и ведет к деградации экономики, этого ни в коем случае нельзя допускать, сказал Осьмаков.

Теги: импортозамещение, протекционизм, индустриализация, пошлины



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