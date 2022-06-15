Задержан директор Института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ

СМИ сообщили о задержании директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгения Шурманова.

Как пишет издание 66.RU, точная причина его задержания пока неизвестна. В пресс-службе вуза отказались от комментариев. Телефон самого Шурманова в данный момент недоступен.

В правоохранительных органах также пока не комментируют ситуацию.

Ранее стало известно о расследовании уголовного дела о хищении в УрФУ 10 млн рублей в период подготовки и проведения Всероссийской летней Универсиады в 2020 году. Сообщалось, что к выяснению всех обстоятельств подключилось управление ФСБ по Свердловской области. А в апреле этого года в вузе проходили обыски.