Песков заявил о "серьёзных проблемах", которые есть у Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что "у Украины – серьёзные проблемы", а "нежелание руководства страны трезво взглянуть на ситуацию не сулит ничего хорошего".

"Мы знаем, что у Украины – большие проблемы, это всем хорошо известно. Да, это можно констатировать. А главное, продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание и неготовность руководства Украины обуздать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию. Конечно, ничего хорошего Украине это не сулит", - сказал Песков, комментируя заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который усомнился, что Украина будет существовать как страна через несколько лет, его слова приводит РИА Новости.

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале, говоря о будущем Украины, усомнился в том, что через два года она будет существовать на карте мира. Ему попалось сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев сжиженный природный газ (СПГ) с оплатой поставки через два года. Иначе предстоящей зимой страна "просто замёрзнет".

"Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже всё равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что всё остальное для них – пустяк", - написал Медведев.