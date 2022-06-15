Депутат: В Москве начались проблемы с поставкой стройматериалов и оборудования при строительстве соцобъектов

В Москве начались проблемы с поставкой стройматериалов и оборудования при строительстве социальных объектов, об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Такой вывод он сделал после ответа от заместителя мэра столицы Андрея Бочкарев, где последний сообщил, что завершение строительства нового физкультурно-оздоровительного центра в Жулебино ожидается в 2023 году, но сроки могут быть увеличены из-за уже возникших проблем с поставками стройматериалов, инженерного и технологического оборудования.

Разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного центра с бассейном было оформлено еще в 2021 году, ООО "Проджект Инв" уведомило о начале работ с 22 февраля 2022 года, строители поставили каркас здания, забетонировали плиты первого и второго этажа и начали армирование плиты покрытия. Сейчас же у застройщиков возникли проблемы с поставками стройматериалов, инженерного и технологического оборудования, так что сроки строительства могут быть увеличены, насколько - неизвестно.

Андрей Бочкарев в своем ответном письме успокоил, что в Выхино-Жулебино уже есть комплекс с бассейном Москомспорта в оперативном управлении ГБУ "МосСпортОбъект", где предоставляют платные физкультурно-оздоровительные услуги жителям города и есть своя программа лояльности, а также якобы в Выхино-Жулебино досуговая и спортивная работа с населением проводится по месту жительства, в том числе на дворовых территориях, под эгидой общественного фонда содействию развития дворовых видов спорта "Лидер".

Что будет со стройиндустрией после ухода западных производителей материалов и оборудования для стройиндустрии, прогнозировала консалтинговая компания E&Y еще в апреле. Тогда уже было ясно, что материалы по итогам 2022 года подорожают на 30%, из-за чего затраты в проекты строительства вырастут на 15-20%, писал ТК "Железобетонный замес". По данным Росстата, среднее удорожание стройматериалов в 2021 году уже составило 23,8%, а по прогнозам E&Y, ожидаемое удорожание к концу 2022 года может быть до 30%, общее удорожание инвестиционных проектов к концу 2022 года с учетом повышения цен на стройматериалы может составить 15-20%.

На стоимость стройматериалов, доставляемых из-за рубежа, повлияли изменения курса валют, кредитная нагрузка, сложности с логистикой. Естественно, здесь есть влияние санкций на уход компаний из России, проблемы возникают из-за увеличения сроков и стоимости реализации проектов, необходимо искать альтернативных поставщиков, а это не всегда быстро и не всегда реально. Всему виной отсутствие собственного полного цикла производства, дефицит зарубежных запчастей и оборудования ведет к простою предприятий. Есть и проблема с "серым импортом", завышением цен у недобросовестных поставщиков. И вишенка на торте - нехватка кадров, так как рабочие из ближнего зарубежья не готовы продолжать работу без увеличения зарплаты пропорционально курсу.

Канал "Железобетонный замес" приводит данные о доле импорта строительных материалов и оборудования до 2022 года: бетон у нас есть, смеси и строительные растворы не проблема, стекло, металлоконструкции и так далее на 90% и выше - собственные. Уже сложнее со строительной химией, кабельно-проводниковой продукцией, а когда вопрос встает об отделке, лакокрасках и гидроизоляции, то тут уже 50% на 50% импорта и собственного производства. Электротехнические изделия, лифты и эскалаторы, видеонаблюдение, противопожарная защита и системы вентиляции, кондиционеры - здесь зависимость от импорта от 65% до 100%.