IKEA - всё: компания приняла решение об окончательном уходе из России

Шведская компания IKEA приняла решение об окончательном уходе из России. Производственные мощности в стране будут проданы, есть планы по распродаже лежащего на складах товара. Большая часть сотрудников будет впоследствии уволена, сообщают источники радио "Говорит Москва" и Telegram-канала "Осторожно, новости".

Источники сообщают о возможной продаже четырех фабрик, закрытии всех магазинов, а также магазинов-студий (в Москве и Петербурге). Сотрудники останутся в штате до 31 августа.

Официально, впрочем, в компании все еще говорят о "паузе". "За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, Группа компаний Интер ИКЕА и Группа компаний Ингка приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо. Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников", - цитирует РБК официальный комментарий компании.