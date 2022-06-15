Уральский фотограф Лошагин выходит из колонии за 1,5 года до окончания срока

Уральский фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство своей супруги, выходит из колонии условно-досрочно.

Напомним, Лошагин отбывает наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы за совершение убийства своей супруги-модели. Гламурный фотограф подал очередное ходатайство об условно-досрочном освобождении. Сегодня, 15 июня, Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел его и вынес решение о выходе Дмитрия по УДО.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на заседании представитель надзорного ведомства возражал против освобождения Лошагина, поскольку вину тот так и не признал, а также не принес извинения родным убитой модели. Администрация колонии, где сидит фотограф, также выступала против его выхода на свободу.

Однако суд встал на сторону Лошагина и удовлетворил его ходатайство, освободив условно-досрочно от дальнейшего отбытия наказания. Стоит отметить, что Дмитрий должен был провести за решеткой еще 1 год, 6 месяцев и 16 дней.

В прокуратуре уже заявили, что в течение предусмотренных законом 10 дней изучат постановление суда и, возможно, обжалуют его.

Напомним, ранее Дмитрий Лошагин неоднократно пытался досрочно покинуть колонию. В августе прошлого года суд выпустил его по УДО, но тогда прокуратура подала апелляцию, и гламурный фотограф остался за решеткой.