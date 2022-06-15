Токаев: Казахстан не собирается нарушать западные санкции в отношении России

Казахстан намерен соблюдать антироссийские санкции, введенные западными странами, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он сказал, что Путин в курсе.

"Во время моих переговоров с Путиным я сказал, что все наши экономические договорённости остаются в силе. Другое было бы неправильно и невыгодно. Россия хорошо действует в экстремальных ситуациях. Однако санкции есть санкции, и нарушать их мы не собираемся. Иначе пойдут вторичные санкции. Поэтому сейчас мы пытаемся пройти между Сциллой и Харибдой", - заявил Токаев.

Слова казахстанского президента прокомментировал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. "Всегда очень важен контекст, но такие высказывания означают что соблюдать западные санкции будут и наши партнеры по евразийской интеграции. Вопросы технологического, экономического и финансового суверенитета очевидно выходят на первый план и это стратегия должна служить гарантией конституционных прав наших граждан во всех сферах", - написал Клишас в Telegram (авторская пунктуация сохранена – прим. ред.).