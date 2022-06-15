Ходаковский заявил о коварстве ВСУ на статичных участках фронта

Командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский рассказал о простой и коварной тактике, которая позволяет украинским боевикам наносить значительный урон союзным войскам на статичных участках фронта.

По его словам, на участках, где противостояние приняло позиционный характер, украинская армия как бы отдает союзным войскам мелкие населенные пункты, предварительно пристрелявшись к ним, "а потом начинает разматывать, стоит нам туда зайти".

"Среди местного населения сельских районов хватает стукачей, которые тут же сдают наших при их появлении в селе, - и начинается свистопляска", - написал он.

Там же, где союзные войска наступают, преимущество за ними.

Ранее Ходаковский призвал не воспринимать медленное продвижение союзных войск как поражение, но отметил, что при сильном затягивании конфликта "от Донецка скоро ничего не останется".

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев перешел все грани и использует запрещенные методы ведения войны.