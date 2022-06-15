15 Июня 2022
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Газпром нефть, добыча нефти, месторождение (2022) | Фото: Газпром нефть

Российские нефтяники научились находить самую древнюю нефть Западной Сибири

"Газпром нефть" создала первый в России прототип промышленной технологии поиска палеозойской нефти. До последнего времени эффективных решений для разведки таких залежей не существовало. Геологические запасы палеозоя в Западной Сибири превышают 26 млрд тонн нефти.

Как сообщили Накануне.RU в "Газпром нефти", опытно-промышленное внедрение прототипа началось в Томской области и ХМАО. В перспективе решение будет тиражировано на месторождениях ЯНАО.

"Создавая технологии поиска новых запасов, в том числе палеозойской нефти, мы решаем сразу несколько задач. Во-первых, это открытие доступа к огромным ресурсам. Во-вторых, новые технологии дают стимул для дальнейшего развития традиционных регионов добычи, где уже создана инфраструктура и работают наши специалисты. В-третьих, созданные и испытанные на месторождениях технологии становятся востребованными и конкурентоспособными продуктами", – отметил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

Исследование было проведено в рамках проекта "Палеозой", который компания реализует совместно с Томским политехническим университетом при поддержке администрации Томской области. В рамках проекта выполняются анализ керна, данных бурения и комплекс геофизических исследований. С помощью цифровых алгоритмов, больших данных и искусственного интеллекта были изучены огромные массивы геологической информации, полученной за последние десятилетия в Томской области. Это позволило выявить закономерности строения доюрских пластов, выработать алгоритмы прогнозирования их нефтеносности и эффективные методы поиска запасов.

Новый подход также применим для обнаружения подземных геотермальных источников, которые планируется использовать при развитии проектов возобновляемой энергетики.

В перспективе "Газпром нефть" совместно с администрацией Томской области откроет первый в России технологический полигон для тестирования новых методов поиска и добычи палеозойской нефти. В регионе будут созданы лаборатории для профильных исследований и прикладных разработок, а также продолжится реализация образовательных и научно-технических проектов в области трудноизвлекаемых запасов.

Напомним, палеозой содержит самую древнюю нефть Западной Сибири, сформировавшуюся около 540 млн лет назад. Они залегают на глубине до 5,5 км в породах со сложным строением, затрудняющим поиск этих запасов. До недавнего времени лишь пятая часть геологоразведочных проектов по поиску палеозойской нефти завершалась успехом.

Теги: проект Палеозой, нефть, Западная сибирь, трудноизвлекаемые запасы, Газпром нефть



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