Две трети россиян полагают, что тратить надо по минимуму

43% россиян предпочитают хранить деньги в банках, а две трети полагают, что тратить надо по минимуму. Таковы данные опроса, проведённого всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В мае 2021 года среди россиян преобладало мнение, что свободные деньги предпочтительнее забирать из банка (44%), альтернативной позиции придерживались 37%. Сегодня 43% выступают за то, чтобы хранить деньги в банках, треть – за то, чтобы забирать вклады (33%).

В мае 2022 г. две трети россиян ответили, что сейчас лучше тратить по минимуму, стараясь как можно больше откладывать на будущее (63%, май 2021 г. – 62%, май 2020 г. – 81%). Потратить зарплату или пенсию как можно скорее считают целесообразным четверть опрошенных (24%, май 2021 г. – 26%, май 2020 г. – 12%).