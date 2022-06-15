В Челябинске директора организации обвиняют в мошенничестве при поставке томографов с ущербом в 85 млн рублей

В Челябинске директору коммерческой организации предъявлено обвинение в мошенничестве при закупке медицинского оборудования и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, обвиняемая в 2020 году совершила хищение средств бюджета при поставке томографов по завышенной стоимости. Ущерб составил более 85 млн рублей.

Напомним, в феврале после проведения оперативно-следственных мероприятий в областном минздраве был задержан замминистра здравоохранения региона Александр Кузнецов. Чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Установлено, что с марта 2020 года по июль 2020 года при содействии чиновника заключались контракты на поставку томографов в медучреждения по завышенным ценам.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение.