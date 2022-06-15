15 Июня 2022
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Происшествия Москва
самолёт а-320 airbus авиакомпания аэрофлот (2016) | Фото: Накануне.ru

Главу департамента "Аэрофлота" арестовали в Москве

Хорошевский суд Москвы арестовал директора департамента планирования парка развития воздушных судов "Аэрофлота" Михаила Минаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Минаеву М.В., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), меру пресечению в виде заключения под стражу", - сказали ТАСС в суде.

Обвиняемый уже обжаловал решение.

По словам собеседника РБК, через департамент Михаила Минаева шла покупка и лизинг самолетов.

Согласно организационной структуре "Аэрофлота", департамент находится в подчинении заместителя гендиректора по коммерции и финансам Андрея Чиханчина.

В мае суд заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" по стратегии и маркетингу Андрея Панова. Еще до решения суда топ-менеджера объявили в международный розыск. Панов обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, по ч. 4 ст. 159 УК.

А в марте Михаил Полубояринов покинул пост гендиректора перевозчика, при этом глава Минтранса Виталий Савельев опроверг его отъезд за границу. По словам министра, тот остается в Москве и продолжит работать в другой российской компании.

Теги: Аэрофлот, Михаил Минаев, арест



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