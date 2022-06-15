На Украине уничтожен склад боеприпасов к переданным странами НАТО иностранным образцам вооружений

Высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе Золочева (Львовская область) уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777, сообщает Минобороны РФ.

В Николаевской области на военном аэродроме "Вознесенск" уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины. В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск (ДНР) и Орловщина (Днепропетровская область) уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки на Донбассе.

Уничтожены радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Лисичанска (ЛНР), зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Соледара (ДНР), склады боеприпасов в районах Горское и Верхнекаменское (ЛНР), а также два пункта управления ВСУ и узел связи в районах населенных пунктов Переездное и Ивано-Дарьевка (ДНР).