15 Июня 2022
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военный, солдат, спецоперация, армия (2022) | Фото: AP Photo/Andriy Dubchak, архив

На Украине уничтожен склад боеприпасов к переданным странами НАТО иностранным образцам вооружений

Высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе Золочева (Львовская область) уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777, сообщает Минобороны РФ.

В Николаевской области на военном аэродроме "Вознесенск" уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины. В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск (ДНР) и Орловщина (Днепропетровская область) уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки на Донбассе.

Уничтожены радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Лисичанска (ЛНР), зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Соледара (ДНР), склады боеприпасов в районах Горское и Верхнекаменское (ЛНР), а также два пункта управления ВСУ и узел связи в районах населенных пунктов Переездное и Ивано-Дарьевка (ДНР).

Теги: Минобороны РФ, специальная военная операция



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