15 Июня 2022
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Экономика В России
Новый логотип Макдоналдс в России (2022) | Фото: пресс-служба ООО Система ПБО

Точно точка? В сети появились слухи, что новое название экс-"Макдоналдса" - временное

В сети появилась информация о том, что новое название сети "Макдоналдс" в России – временное. Напомним, рестораны быстрого питания получили название "Вкусно и точка", что вызвало очень много споров и противоречивых реакций.
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Телеканал "Москва 24" сегодня со ссылкой на неназванный источник сообщил, что название временное и будет заменено. Многим эта версия показалась правдоподобной. Во-первых, "Вкусно и точка" кажется достаточно сырым названием, во-вторых, ранее сеть временно переименовала мобильное приложение в "Мой бургер" – просто чтобы не использовать бренд "Макдоналдс".

Однако в пресс-службе сети РИА Новости сообщили, что название окончательное.

Теги: вкусно и точка, макдоналдс, нейминг



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