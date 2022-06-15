ВОЗ ищет для оспы обезьян более подходящее название, которое никого не обидит

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) работает с экспертами над изменением названия вируса, получившего широкую известность как оспа обезьян. Точнее говоря, медиков волнует название штаммов заболевания – сегодня они известны как центральноафриканский (первая вспышка зарегистрирована в бассейне реки Конго) и западноафриканский.

ВОЗ считает, что названия штаммов и болезни являются дискриминационными и противоречат рекомендациям организации, где советуют не использовать в названиях болезней географические объекты или виды животных.

Вирус за несколько недель распространился уже в 20 странах, насчитывается более тысячи заболевших.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что новое название должно быть придумано как можно скорее. Ранее группа из 30 ученых из Африки и с других континентов обратилась в ВОЗ с открытым письмом о "стигматизирующем" названии вируса.

Официальный представитель ВОЗ заявил журналистам, что названия болезней не должны оскорблять "культурные, социальные, национальные, региональные, профессиональные или этнические группы".

Вероятно, что эксперты применят практику наименований штаммов коронавируса. С COVID-19 получилось очень удачно: штаммам давали названия греческих букв, таким образом виды вируса не стали ассоциироваться у жителей планеты с тем или иным регионом, в котором впервые был обнаружен конкретный штамм.